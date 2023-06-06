Kılıçdaroğlu ‘Değişim’ diyen İmamoğlu’na ne yanıt verdi? İsmail Saymaz açıkladı

CHP’de kurultay süreci başlarken İmamoğlu’nun ‘Değişim’ talebi gündemdeki yerini koruyor. İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na verdiği yanıtı yazdı.

Kılıçdaroğlu ‘Değişim’ diyen İmamoğlu’na ne yanıt verdi? İsmail Saymaz açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP’de olağan kurultay süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan MYK toplantısında partinin yeni A Takımı belli oldu. Yapılan toplantıda parti örgütleri Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bağlanırken Faik Öztak ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler yönetimde yer aldı.

Kurultay süreci başlayan CHP’de en dikkat çeken gelişme ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu’nun ‘Değişim’ çağrısı oldu. İstanbul’un Fethi’nin yıldönümünün kutlandığı törende konuşan İmamoğlu’nun çağrısı kulislerde Genel Başkanlığa adaylığını koyabilceği şeklinde yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU’NA NE DEDİ?

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmeler yaparken, İmamoğlu’nun kararı merak konusu oldu. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na verdiği yanıtı yazdı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun Pazar günü kahvaltıda bir araya geldiğini belirten Saymaz, İmamoğlu’nun CHP’de bir değişime önderlik edebileceğini yazdı. Saymaz, yazısında Kılıçdaroğlu’nun ise kurultayı seçim sonrasına bırakmak istediğini aktardı.

Saymaz, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun anlaşamadığını vurgulayarak yazısına şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sına İmamoğlu'na yakın hiçbir ismi almadı. Ya Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu gibi kendisine sımsıkı bağlı olan ya da itiraz edemeyecek kadar genç isimlerden oluşan bir MYK kurdu. Konumunu sağlama almak için parti örgütlerini kendisine bağladı.

Olağan kurultay sürecinin başlatılması halinde İmamoğlu'nun aday olacağını ve Kılıçdaroğlu'nun ise çekilmeyeceğini düşünüyorum."

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