Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle

Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu.

AA'nın haberine göre; Mahkeme hakimi, Erdoğan Bayraktar'ın avukatınca şikayetten vazgeçildiğine dair dilekçe sunduğunu tutanağa yazdırdı.

Söz verilen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince, TBMM'de yapılan konuşmaların soruşturma ve kovuşturma konusu yapılamayacağını belirterek, davada düşme kararı verilmesini talep etti.

Bu davanın en başından beri açılmaması gereken bir dava olduğunu kaydeden Çelik, mahkemelerce daha önceden verilen düşme ve durma kararlarına rağmen, halen yargılamanın sürdüğünü aktardı.

Çelik, yargılamadaki bu uzun sürecin hukuksuzluğun devamını getirdiğini savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

İDDİANAME VE DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın avukatının şikayeti üzerine Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, şikayet dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım 2014'te CHP'nin Beşiktaş'ta düzenlediği İstanbul Bölge Toplantısı'nda 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ilgili kullandığı sözlerde eleştiri boyutlarını aşarak hakaret içerikli ifadeler kullandığı aktarıldı.

Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi, 23 Şubat 2018'te yaptığı duruşmada, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince, Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözleri daha önce Meclis çalışmaları ile CHP Grup Toplantıları'nda söylemiş olması, Meclis çalışmalarında söylenen sözler ve ileri sürülen düşünceleri Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmasının o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine Meclisçe yasaklanması şartına bağlanmış olması sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Erdoğan Bayraktar'ın avukatının itirazı üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, 8 Nisan 2021'de yerel mahkemenin kararını bozdu.

Üst mahkemenin kararında, yerel mahkemenin davayı karara bağlanmasının ardından, 24 Haziran 2018'de yapılan 27. Dönem Genel Seçimleri'nde, Kılıçdaroğlu'nun yeniden İzmir milletvekili olarak seçildiği, yeniden milletvekili seçilen bir kişinin Anayasa uyarınca dokunulmazlık kazandığı belirtildi.

Kararda, bu nedenle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dava şartı sürecinin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi zorunluluğunun bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

Yeniden görülmesine 17 Eylül 2021'de başlanan davaya tarafların avukatı katılırken, dosya esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderildi.

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda bu davada durma kararı verdi.

Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 suç dosyası 20 Haziran 2023'te işleme konuldu.

Bu kapsamda Bakanlık üzerinden İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaşan evrakta Kılıçdaroğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı belirtildi.

Bunun üzerin mahkeme, dava dosyasını yeni bir esasa kaydederek, duruşma günü verdi.