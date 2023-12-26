Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a açtığı davayı kazandı

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk davayı kazandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." gibi ifadeler kullandığı için dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu’nu haklı buldu.

Davanın sonuçlanmasıyla, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Avukat Celal Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Erdoğan'a açtığımız 5 Kuruşluk dava sonuçlandı! Erdoğan'ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o nedenle 5 Kuruşluk dava aç" talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık...

İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 Kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 ₺ istemli karşı davada da Mahkeme aleyhe 35.000 ₺ tazminata hükmetti! Bu kısmı İstinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.Mücadeleye devam."