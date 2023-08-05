Kılıçdaroğlu Erzincan’da. 'Pirimsin sen' dedi, Kılıçdaroğlu'nun elini öpmek istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan’ın Mercan beldesinde ve Tercan ilçesinde bir dizi programa katıldı.

KAYNAK: ANKA
Kılıçdaroğlu Erzincan’da. 'Pirimsin sen' dedi, Kılıçdaroğlu'nun elini öpmek istedi

ANKA'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu’na vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. CHP konvoyunda yaşanan trafik kazasında ise iki kişi yaralandı.

“Pirimsin, elini öpeyim”

Kılıçdaroğlu, bugün Erzincan’a geldi. Bu ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem ve Ahmet Akın ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mercan beldesine gitti. Burada vatandaşlar ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi ve CHP’nin yerel seçimlerdeki hedeflerini anlattı.

Kılıçdaroğlu’na sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş “Pirimsin, elini öpeyim” diyerek Kılıçdaroğlu’nun elini öpmek istedi. Kılıçdaroğlu ‘‘Estağfurullah sağ olun’’ diyerek karşılık verdi. Ayrıca başka bir vatandaşın ‘‘Dede hoş geldin’’ sözlerini hoş karşıladı.

Tercan ilçesinde Halk Buluşması

Kılıçdaroğlu, daha sonra Halk Buluşması etkinliğinin düzenlendiği Tercan ilçesine geçti. Burada da kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini sundu. Kılıçdaroğlu, ayrıca Tercan ilçesi belediye başkan adayını da açıkladı. CHP’nin Tercan belediye başkan adayının Mehmet Ali Özdemir olduğu duyuruldu.

CHP konvoyunda trafik kazası

Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ziyareti sırasında CHP konvoyunda bir trafik kazası meydana geldi. Konvoyda yer alan birden fazla aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin gazeteci olduğu öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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