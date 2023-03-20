﻿Kılıçdaroğlu HDP'yi kerhen mi ziyaret edecek?

HDP yönetiminde biraz akıl varsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için ihtiyatlı davranır.

Kemal Kılıçdaroğlu, Saray ittifakına uzak bütün partileri dolaşıyor. HDP'ye de gidecek(ti).

HDP, cumhurbaşkanlığı seçimine giren bir aday için ateşten gömlek. Aday, HDP'nin 6 milyon oyunun en azından 4 milyonu gelir, diyecektir. Bu oylar, Saray'ın karşısında kim güçlü adaysa ona gidecektir. En güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ister istemez avantaj sağlayacaktır.

Bu oyların ona gitmesi, HDP'ye verilecek taahhütlerden dolayı değil. Kimse HDP için ne bir etnik meseleden bahsedebilir ne HDP/PKK'lıların şuuraltında yatanlara dair bir söz verebilir. Cumhurbaşkanı olacak zat, Anayasa'da ne yazıyorsa onu uygulamakla mükelleftir.

HDP için şu avantaj olabilir: Bir rahatlama... Belki PKK, Abdullah Öcalan övgülerinde kendileri için sınır kalkar ve adlî takip, elde silah yoksa, PKK'lıları saklama yoksa, ister istemez gevşer.

Eğer HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıktan destekleyeceğini söylerse, Kılıçdaroğlu'na kötülük etmiş olur. HDP'den oy gelse dahi, diğer taraftan ülke bütünlüğünü, millî birliği isteyenlerin oylarını kaybeder. Bu oylar HDP'den gelecek oylarla kıyaslanamaz.

Dikkat ettiniz mi? K. Kılıçdaroğlu, geçen cuma HDP'yle görüşmeye gidecekti. Bu görüşme iptal olundu. K. Kılıçdaroğlu'na neden gitmediği sorulunca, biraz sitemkâr cevap verdi: "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız."

HDP, ziyaretin iptalini "Sel felaketi nedeniyle eş başkanlarımız sahada, oluşan program yoğunluğu nedeniyle talep bizden gitti." sözleriyle açıkladı.

Bu mazeret değil. Ne olursa olsun, felâketler hepimizin yüreğini yakıyor. Herkes yardıma koşuyor.

Yeri geldi... RTÜK'ün, Saray'a dokunan her sözden, üstelik bu sözü söyleyenler, görüşleri alınan kanal çalışanları dışındaki isimler dahi olsa, sık ceza kestiği belli kanallar, HDP'yi, HDP müttefiklerini, bu partiden TBBM'ye girenleri ekrana taşımakta yarış hâlindeler. Sanki CHP'yi HDP'ye yamamak istiyorlar. Çok tehlikeli. Herhâlde benim tecrübemi yabana atmazlar. Bu yazdıklarım üzerine biraz düşünsünler lütfen.

K. Kılıçdaroğlu, HDP'yle neyi görüşecek?! TBMM'de zaten bir aradalar, selâmlaşıyorlar. Ayak üstü laf ediyorlar. Göstere göstere HDP'nin genel merkezine gitmek milyonlarca insanın kafasında soru işaretine yol açacaktır.

HDP genel merkezine tehirden sonra gitse, kerhen gitmiş olacak.

K. Kılıçdaroğlu, bu hafta HDP'ye gidecekse, muhakkak kerhen gideceğini ihsas etmelidir.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dengeyi de dikkate alıyor. Soru işaretlerini gidermek için önce Ülkücü Hareket'ten gelme Remzi Çayır'ın genel başkanı olduğu Millî Yol Partisi'ni, sonra Haydar Baş'ın kurduğu, oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti. (Remzi Çayır, 12 Eylül döneminde 13 yıl hapis yattı. Birçok kitaba da imza attı.)

HDP deyince akıllara kan, gözyaşı, ülkenin parçalanması temrini, etnisitenin emperyalistler elinde oyuncak edilmek istenmesi, birilerine uşaklık, despotluk... Menfi ne varsa hepsi akla geliyor.

Şimdilik kanunen HDP vardır. İster istemez görüşülecektir. Ama ihtiyat hiçbir surette elden bırakılmamalıdır.