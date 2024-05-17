Hamas’a destek, İsrail’e destek mi?

İsrail vatandaşı, tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'nin Detroit Metropolitan Havaalanı'nda "Hamas destekçisi" olduğu iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından iki saat sorguya çekildiğini duyurdu.

Pappe, sorgu sırasında FBI çalışanı iki kişinin telefonunu elinden aldığını, kopyaladığını ve “Hamas destekçisi misin? İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor musun? Çatışma için çözümün nedir?” gibi sorular sorduğunu bildirdi.

***

Bu sorgudan anlaşılan o ki ABD’de “İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını” düşünmek bile suç sayılıyor. Türkiye’de ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ortak basın toplantısında Hamas'ın terör örgütü olduğunu belirtmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum; tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını, insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Ülkemde şu an 1000'i aşkın Hamas mensubu, hastanelerimizde tedavi altında." dedi.

BBC, konuyla ilgili haberinde “Görüşme sonrası Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir Türk yetkili, Erdoğan'ın ‘hatalı bir ifade kullandığını’ ve aslında Hamas üyelerinin değil 1000 kadar Gazzelinin Türkiye'de tedavi edildiğini kastettiğini söyledi. İletişim Başkanlığı ise Erdoğan'ın sözlerini herhangi bir düzeltme olmaksızın yayınladı” ifadelerini kullandı.

***

Erdoğan, ayrıca "Millî Mücadele sırasında Türkiye’deki Kuvayı Millîye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız." dedi.

Erdoğan, 2018 yılında da Suriye'deki Özgür Suriye Ordusu için "ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayı Millîye güçleri gibi sivil bir oluşumdur." demişti...

***

Erdoğan, “Bunu söylemenin bir bedeli olduğunun farkındayız” dediğine göre ABD ziyaretinin neden iptal edildiği de ortada.

ABD, üniversite öğrencilerinin Gazze’deki soykırımı protesto eylemlerine tahammül edemiyor, sert müdahalede bulunuyor, öğrencileri destekleyen hocaları da kelepçeleyip gözaltına alıyor, İsrail vatandaşı olan Yahudi tarihçiyi bile havaalanında sorguluyor.

ABD, Erdoğan’ı da Yahudi tarihçi gibi sorgulayamaz; bu sebeple ziyaretini iptal etti...

Tabii ardından başka yaptırımlar da gelebilir, Türkiye’yi “terör örgütlerine destek veren ülke” olarak ilan edebilirler! Hamas, ABD için El Kaide gibi, IŞİD gibi her zaman İslam ülkelerine karşı bahane olarak kullanabileceği bir örgüttür! Türkiye’nin Hamas’ı kurtuluş örgütü olarak göstermesi, ABD’nin bundan sonraki Türkiye politikasının çıkış noktası olabilir! Erdoğan’ın tutumu, buna zemin hazırlamaktadır.

***

Bir defa ne Özgür Suriye Ordusu, Kuvayı Millîye’ye benzetilebilir ne de Hamas!

Özgür Suriye Ordusu, ABD desteğiyle, “Suriye’yi parçalamak” üzere Türkiye’nin silahlandırdığı, eğittiği, maaş verdiği bir örgüttür! Suriye devleti ise onları, vatan haini sayıyor.

Hamas da Filistin Kurtuluş Örgütü’nü bölmek için kurulmuş ve hâlen aynı işleve sahip bir örgüttür.

Başından beri söylüyorum; Hamas, sivilleri katlederek, İsrail’e Gazze’ye saldırmak için gerekçe oluşturmuştur. İsrail, Hamas sayesinde Gazze’de taş üstünde taş bırakmamış, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinliyi katletmiş, Gazze’deki Filistinlileri Güney’deki Refah sınır kapısına sürmüştür.

***

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail, Refah’a saldırırsa buradaki 1 milyon Filistinlinin nereye gideceğini soran temsilciye, “Kuzeye” diye cevap vermiştir. Austin, Kuzeyin neresi olduğunu söylememiştir. Yalnız, Türkiye’de onaylanması uygun bulunan ve 14 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan kanuna göre Türkiye ile Filistin devleti arasında sürücü belgeleri karşılıklı olarak tanınmıştır! Anlaşmanın 24 Mayıs 2022’de imzalandığı da belirtilmiştir. Anlaşma tarihinden, sanki Filistinliler, Türkiye’de yaşayacakmış gibi çok önceden hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. Her şey bitmişti de 2022’de sıra sürücü belgelerinin tanınmasına mı gelmişti?

“Hamas, aslında başından beri İsrail’e çalışıyor”sa; Hamas’ı desteklemek, ABD ve İsrail’in, Hamas saldırısı bahanesiyle, Gazze’yi işgaline ve katliam yapmasına dolaylı destek vermek anlamına gelmez mi? Bu durum, ABD ve İsrail’in stratejik çıkarlarına uygun ama Türkiye’nin stratejik çıkarlarına aykırı değil mi?