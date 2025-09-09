Kılıçdaroğlu için şok iddia: Kayyum kaosuna suskun kaldı çünkü...

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik polis müdahalesini ve iktidarın muhalefete karşı tavrını sert sözlerle eleştirdi. Önkibar, “AKP’nin yeni mottosu PKK’ya çiçek, CHP’ye yumruk” diyerek yaşananları “siyasi savaş” olarak tanımladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasını eleştiren gazeteci, CHP Genel Merkezi’nin il binasını Bahçelievler’e taşıma kararını “stratejik bir hamle” olarak değerlendirdi.

Önkibar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini “saraydan aldığı yeni görev” olarak yorumlarken, CHP içindeki bazı isimlerin iktidarla iş birliği içinde olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi il merkezine ulaşınca polis biber gazı sıkarak hücuma geçti ve Kayyum Gürsel'i binaya soktu. Ancak hükümet komiseri Gürsel gazlarla polis kasları saldırılarıyla tam hedefine ulaştı denilirken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi karar aldı. İstanbul İl Merkezi'in adresini Bahçelievler’e aldıklarını ilan ettiler. İktidar yani saray apışıp kalırken CHP'nin ikinci hamlesi İstanbul'da olağanüstü kurultay müracaatı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten bu süreci iyi yönetiyor, iyi mücadele ediyor. Rezillikse önceki gece ve dün yaşanan polis taarruzlarına karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek bir mesaj paylaşmaması ki bu onun saraydan aldığı yeni emri, yeni görevi adeta belgeliyor. Milyonda bir kuşkunuz olmasın Dersimli Kemal, artık Bahçeli ve Apo'nun bir benzeridir. Bütün bu yaşananlardan sonra CHP'den tek bir yaprak bile koparamayacağı ortaya çıkmış iken hala karşı safta olması ve iktidarla iş tutması görevli olma ihtimaline ilaveten rehin alınma olasılığını da akla getiriyor.