Ünlü gazeteciden sarsıcı iddia: Suriye'de Türkiye'ye büyük tuzak!

Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelere karşı tutumunu ve İmralı sürecinin geldiği noktayı değerlendirdi. Zentürk, sürecin Haseke’de tıkandığını belirterek, Mazlum Abdi liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin silah bırakmak yerine daha fazla silahlandığını söyledi.

Zentürk, son günlerde Haseke’ye 7 adet ABD kargo uçağının silah taşıdığını iddia ederek, bölgedeki Amerikan askeri varlığının arttığını ve Türkiye’nin provoke edilmeye çalışıldığını öne sürdü. “Amerikan-İsrail ittifakı Türkiye’ye tuzak kuruyor” diyen gazeteci, olası bir askeri müdahalenin büyük kayıplara yol açabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin askeri planlarının ciddi riskler taşıdığını belirten Zentürk, çözümün İmralı’da değil, doğrudan ABD ile yapılacak açık ve sert diplomatik görüşmelerde olduğunu söyledi. “Amerika’ya gidip çıkarlarını tehdit edebilecek bir irade gösterilmedikçe bu millet umutlanamaz” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Türkiye’nin geçmişte Kobani ve Haseke’deki gelişmelere müdahale etmemesinin bugünkü tabloyu doğurduğunu belirten Zentürk, 29 Ekim 2014’te Peşmerge’nin Türkiye üzerinden Kobani’ye geçerek YPG ile birlikte IŞİD’e karşı savaşmasına izin verilmesinin stratejik bir hata olduğunu belirtti. Zentürk, “O gün biz girmedik, Peşmerge girdi. Bugünün tarihini dünden ayıramazsınız” ifadelerini kullandı.

Son olarak, bölgede 100 bin kişilik ağır silahlı bir gücün varlığına dikkat çeken Zentürk, bu yapıyla başa çıkabilecek tek gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirtti. “Çok vahim bir tuzakla karşılaşma ihtimalimiz var. Gerçeği anlatıyorum” diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Ardan Zentürk şöyle konuştu:

İmralı süreci diye adlandırdığımız süreç geldi Haseke'ye dayandı ve tıkandı. Gerek Bahçeli'nin son açıklamaları, gerek cumhurbaşkanının son açıklamaları, daha önce Hakan Fidan'ın yaptıkları açıklamalar Kuzey Suriye'nin kuzeydoğusundaki Mazlum Abdi liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri rejiminin silah bırakmama, bırakın silahı bırakmayı, daha çok silahlanma yönündeki çalışmalarını bu süreci çıkmaza sürüklediği açık bir gerçek ve gördüğüm kadarıyla sosyal medyaya da hafif hafif pompalanan biz bunların canını okuruz gibi bir yaklaşımın da öne çıktığı yönünde. Amerika-İsrail ittifakı Türkiye'ye gel gel yapıyor. Yani herhalde İbrahim Kalın aklı başında çok analitik bir insandır. Hakan Fidan 13 yıl milli istihbaratı yönetti. Benim onlara akıl verecek halim yok. Ama gerek Haseke'den yapılan açıklamalar, gerek İsrail'den yapılan, gerek oradan buradan yapılan ve yapılan eylemler Türkiye'nin sabrını zorlama ve kavga çıkarma yolunda açık ve net söylüyorum. Şimdi bu dolduruşla biz yalın kılıç oralara buralara gidersek yanarız. Çok büyük kayıp veririz. Belli ki bize bir tuzak hazırlıyorlar orada. Bakın ısrarla belirtiyorum.

SÜREKLİ SİLAH YIĞIYORLAR

CENTCOM Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı, Brad Cooper daha geçen gün Haseke'deydi. Oradan El Hol kampına gitmiş. IŞİD’lileri ziyaret etmiş. Adamın orada olduğu süre içinde ve son 72 saatte bölgeye Amerikan lojistik kargo uçaklarından 7 tanesi indi. Sürekli silah yığıyorlar. Sayın Erdoğan buradan diyorsunuz ki silah bırakacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri dev nakliye uçaklarıyla silah bırakacaksınız dediğiniz insanlara silah yığıyor. Bu işin çözümü hiçbir zaman Haseke'de olmadı. Hiçbir zaman Erbil’de olmadı. Hiçbir zaman İmralı da olmadı. Bu işin bir tane çözümü var ABD’ye gideceksiniz diyeceksiniz ki “Bak sana yıllardır söylüyoruz dinlemiyorsun ama artık buraya geldi bundan sonra buradaki bütün çıkarlarını ben seni tehdit ederim. Burada senin çıkarın kalmaz. Sen bu adamları buradan çekeceksin” diyebiliyorsanız bu millete umut verin. Yok diyemiyorsanız ki normaldir, bu ekonomiyle olacak şey değil. O zaman dökülmesin kimse ortalığı. Orada 100.000 personelli ağır silahlara sahip bir ordu var.

O GÜN BUNA İZİN VERDİK

Biz o bölgeyi 29 Ekim 2014'te kaybettik. 29 Ekim 2014'te Erbil yönetimine sahip olduğu silahlı kuvvet olan peşmerge ağır silahlarıyla Habur sınır kapısından girdi, ülkeyi geçti. Suruç intikal etti Şanlıurfa'ya. Oradan bir yerden de Kobani diye adlandırılan Ayn-El Arap çatışmalarında YPG'nin yanına peşmerge yerleşti ve iki Kürt hareketi olarak IŞİD'e karşı büyük bir savaş verdiler. O gün itibariyle o iş bitti. Bugünün tarihini dünden ayıramazsınız. O gün buna izin verdik. Esasında normali bizim oraya girip IŞİD'i yok etmemizdi. Sonra Fırat kalkanıyla falan yaptığımız şeyi o gün orada yapmamız gerekiyordu. Yapmadık. Peşmergeye yaptırdık? O gün itibariyle Kobani'de, Haseke'de, Rojova dedikleri yerde oluştu. Şimdi orada 100.000 adam var. Yanında Amerikan ordusu var. Bakın son günlerde iki ayrı üste beraber tatbikat yapıyorlar. Bütün hesabınızı, kitabınızı muhtemel bir İran, İsrail savaşı tazelenirse o cehennemin içinde yapın. Çok vahim bir tuzakla karşılaşma ihtimalimiz var. Gerçeği anlatıyorum. Ben İsrail'i çok rahat hissediyorum. Bir şey yapıyorlar orada, mutlaka takip ediyoruzdur. Çok dikkatli olun. Çok Ahmet eş-Şara'nın emrinde şu anda Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırılan PKK/YPG unsuruyla başa çıkabilecek bir askeri güç yok. O askeri gücün var olanın mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açık ve net desteklenmesi lazım.