Kılıçdaroğlu kapak fotoğrafını değiştirdi

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim rüzgarları eserken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası anma, kutlama ve tebrik temalı mesajlar atması dikkat çekiyor.
Seçim öncesi yoğun biçimde gündeme ve seçimlere dair paylaşımlar yapan, videolar koyan Kılıçdaroğlu seçim sonrası bu yoğunluğa ara verdi.
CHP VE ATATÜRK BAYRAĞI
CHP Genel Başkanı son olarak Twitter hesabının kapak fotoğrafını güncellemesiyle dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kapak fotoğrafında CHP mitinginden bir kareye verdi. Kapak fotoğrafında CHP bayrağı ve Atatürklü bayrak dikkat çekiyor.