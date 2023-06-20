Kılıçdaroğlu kapak fotoğrafını değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabının kapak fotoğrafını değiştirdi.

Kılıçdaroğlu kapak fotoğrafını değiştirdi

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim rüzgarları eserken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası anma, kutlama ve tebrik temalı mesajlar atması dikkat çekiyor.

Seçim öncesi yoğun biçimde gündeme ve seçimlere dair paylaşımlar yapan, videolar koyan Kılıçdaroğlu seçim sonrası bu yoğunluğa ara verdi.

kilicdaroglugorsel.png

CHP VE ATATÜRK BAYRAĞI

CHP Genel Başkanı son olarak Twitter hesabının kapak fotoğrafını güncellemesiyle dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kapak fotoğrafında CHP mitinginden bir kareye verdi. Kapak fotoğrafında CHP bayrağı ve Atatürklü bayrak dikkat çekiyor.

kilicdaroglu1.png

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız Güncel
Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız
İşte 2023 Türkiye’sinde akademisyenlerin getirildiği nokta. Kongrelere gidemiyor, kiralarını dahi ödeyemiyor Güncel
İşte 2023 Türkiye’sinde akademisyenlerin getirildiği nokta. Kongrelere gidemiyor, kiralarını dahi ödeyemiyor
Kahramanmaraş’ta 3.5 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Bohçacı kılığındaki hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı Güncel
Bohçacı kılığındaki hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı
Metin Milli'nin Belvü Gazinosu'ndaki günlerini açıkladı. Magazin
Metin Milli'nin Belvü Gazinosu'ndaki günlerini açıkladı.
AKP'ye oy verdiğini söyleyen genç kadın: Kırmızı eti geçtim beyaz et düşse de yesek diye bekliyoruz Yaşam
AKP'ye oy verdiğini söyleyen genç kadın: Kırmızı eti geçtim beyaz et düşse de yesek diye bekliyoruz
Kırklareli’nde otelde yangın Güncel
Kırklareli’nde otelde yangın