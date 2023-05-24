Kılıçdaroğlu kazanırsa devir teslim töreni yapılarak İçişleri Bakanlığı'nı Soylu Özdağ'a devredecek

Editör: Osmancan EROK



Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için ortak mutabakata vardı. Bu kararın ardından Zafer Partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na destek verecek.



Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olacak. Bu gelişmenin ardından akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki kavga geldi.



İkili arasındaki tartışma geçtiğimiz yıl mayıs ayında Soylu'nun TGRT Haber'de katıldığı programda Özdağ hakkında söylediği ifadelerle başlamıştı.



Özdağ'ın "Sessiz İstila" isimli filmi hakkında söylediği, "Ben finanse ettim" sözlerinin hatırlatıldığı Soylu, bunun bir "Soros taktiği" olduğunu söylemişti.



Macaristan doğumlu Yahudi asıllı Amerikalı işadamı George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, birçok kurum ve kuruluşa sağladıkları finansmanlarla biliniyor.



Soylu'nun sözlerinin ardından Özdağ yayına bir cevap gönderdi. Sunucu bu yanıtı okumak istese de Soylu, bu mesajın okunmasını kabul etmedi ve "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır." demişti.



Sözlerini sürdüren Soylu, Özdağ hakkında, "Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir." ifadelerini kullanmıştı.



Bunun üzerine Ümit Özdağ ise Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak yarın İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıklamıştı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya adıyla hitap eden Özdağ, saat 11.00'de yapacağı ziyarette "tek başına ve silahsız" olacağını söylemişti.



Soylu'ya seslenen Özdağ, "Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle." demişti.



Özdağ, paylaştığı videoda şu ifadelere yer vermişti:



"AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum? Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleştirileri yapmış olmama rağmen, hakkımda hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim."



"Zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!" diye seslendiği videoda Özdağ, "Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle.”



Soylu, Özdağ’ın karşısına çıkamazken sonrasında bir açıklama daha yapan Özdağ, "Süleyman'ı görseydim dövecektim. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım haberi olsun.” ifadelerini kullanmıştı.



Özdağ’ın Soylu’yu “Gördüğüm yerde döveceğim” açıklamasının ardından seçimi Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde İçişleri Bakanlığında yaşanması muhtemel senaryolar konuşulmaya başlandı.



Buna göre, Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde İçişleri Bakanlığı devir teslim töreninde Soylu koltuğu Özdağ’a teslim edecek.