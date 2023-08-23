Kılıçdaroğlu: Mehmet Şimşek açıklasın 128 milyar dolar nerede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik, “Şeffaflık deyip duruyorlar. O zaman Mehmet Şimşek açıklasın: 128 milyar dolar nerede?” dedi.

Kılıçdaroğlu: Mehmet Şimşek açıklasın 128 milyar dolar nerede

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında “şeffaflık” söylemiyle öne çıkartılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için “Halka ilişkiler çalışması yapıyorlar. ‘Şeffaflık’ deyip duruyorlar. O zaman Mehmet Şimşek açıklasın, bu Merkez Bankası’nın 128 milyar doları nerede” sorusunu yönelttiği öğrenildi.

CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda KKM’ye ilişkin bir sunum yapıldığı ve Kılıçdaroğlu’nun da bunun üzerine “İnsanlar bugün kefen bezi alırken bile vergi veriyor ama KKM gelirlerden bir kuruş vergi verilmiyor. Buradan kimler, ne kazanıyor? Bu paralar nereye gidiyor, hesap sahipleri kimler? Servetlere servet katılıyor” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

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