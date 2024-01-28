Kılıçdaroğlu simit zammına ateş püskürdü. ‘Koltuk derdi olanın…’

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Kılıçdaroğlu simit zammına ateş püskürdü. ‘Koltuk derdi olanın…’
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, simide gelen zamlar üzerinden Erdoğan’a yüklendi. Kılıçdaroğlu, koltuk derdi olanlara göndermede bulunarak adeta bela okudu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, simidin 15 liraya çıkarılması üzerine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş yıllardaki konuşmasını paylaşarak eleştirilerini sıraladı. Koltuk sevdası göndermesinde bulunan Kılıçdaroğlu, “İşte ekonominin durumu bu” dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Koltuk derdi olanın Allah belasını versin!

Erdoğan Sen sadede gel! Kuru simidin fiyatı 15 TL olmuş memleketimde...

Al sana 17.002 TL asgari ücret, 10.000 TL emekli maaşıyla, çay simit hesabı! Cümleler ve hesaplar sana aittir ve ilginç şekilde doğrudur… 1 Simit 15 lira, 1 çay 10 lira. 3 çocuk hatun ve sen 5 kişilik bir aile. Gün 3 öğün, ay 30 gün. Bir çay bir simit 25 lira. Bir öğünde 125 lira. 3 öğünde 375 lira. Aylık 11 bin 250 TL.

Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masraflarını kim karşılayacak? Soruyorum size. İşte ekonominin durumu bu...”

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