Kılıçdaroğlu Tanju Özcan’ın bakın hangi paylaşımını beğendi

Editör: Serkan Talan

Bolu Büyükşehir Belediye başkanı Tanju Özcan, gece yarısından dakikalar sonra dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Tanju Özcan, paylaşımında “28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak…Kalsın diyenler RTE ye, gitsinler diyenler KK ya o verecek…Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan’ın milyonlarca görüntüleme alan paylaşımını beğendi.

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı beğenmesini takdir etti.

“Türk Milletine çağrımdır” sözleriyle paylaşımlarına devam eden Özcan, şunları kaydetti:

Türk Milletine çağrımdır. Gelin değiştirelim. Yarın çoluğumuza çocuğumuza, malımıza, namusumuza çökecek Suriyeli, Afgan, Iraklı kim varsa gönderelim. Göndermeyeceğiz diyeni gönderelim. Allah aşkına. 10 yıl sonra tüh demeyelim.