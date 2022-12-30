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Akşener ve Kılıçdaroğlu hakkında ahlaksız paylaşım yapan AKP'li hakkında flaş gelişme

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesine ilişkin tweeti ile büyük tepki toplayan Tuzla Belediyesi meclis üyesi AKP'li Türel Ağyol, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 18:12
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Kılıçdaroğlu ve Akşener hakkında ahlaksız paylaşım yapan AKP'li hakkında flaş gelişme

Akşener ve Kılıçdaroğlu hakkında ahlaksız paylaşım yapan AKP'li hakkında flaş gelişme
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Tuzla Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Türel Ağyol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesinden paylaşılan fotoğrafa "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

Yaptığı paylaşım ile büyük tepki toplayan İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AKP'li Ağyol hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV'nin haberine göre, AKP'li üye ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ağyol, CHP Fotoğraf Servisi’nin tweetine “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz” yazmıştı. İYİ Parti ve CHP'liler, Ağyol'un paylaşımına tepki için Tuzla Belediyesi önünde protesto düzenlemişti.

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