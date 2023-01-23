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  • CEM Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Özkan görevden alındı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na hakaret ettiği ortaya çıkmıştı

CEM Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Özkan görevden alındı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na hakaret ettiği ortaya çıkmıştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan CEM Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Özkan’ın görevine son verildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 20:46
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na hakaret ettiği ortaya çıktı. CEM Vakfı Genel Müdürü görevden alındı

CEM Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Özkan görevden alındı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na hakaret ettiği ortaya çıkmıştı
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Odatv'nin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret içerikli paylaşımlar yapan CEM Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Özkan görevden alındı.

Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (CEM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YOLLAR AYRILDI"

“Vakfımıza Genel Müdür olarak atanan Ali Rıza Özkan Bey ile bugün itibari ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Ali Rıza Özkan 2023’ün ilk günlerinde CEM Vakfı Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Ali Rıza Özkan’ın sosyal medya paylaşımları şöyle: 

 

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okur
23.01.2023 20:54
Adam büyük oynuyor,yakında akepe semalarında görürüz.  
 
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