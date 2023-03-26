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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti

Millet İttfakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 21:03
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde bir araya geldi. Anne-oğul Samirler, “Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi” sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, cami avlusunda kendilerini bekleyen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

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﻿Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti
﻿Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti
﻿Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti
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