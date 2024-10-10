Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? Canlı yayında açıkladı

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ TV’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı’na mı? Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, yeni adaylar çıkacaktır ortaya” ifadelerini kullandı.

'Birini işaret edecek misiniz?' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Partinin yetkilisi organı varsa, o karara bakmak gerekecektir” dedi.

“ERDOĞAN O KONULARDA MAHİRDİR”

Çözüm süreciyle ilgili sorulan soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu,

“Erdoğan olayları kapatmak için, o konularda mahirdir… Piyasalarda ateş var, işsizlik var. Olayları kapatmak, toplumun dikkati başka yere çekmek, işte oturalım, normalleşelim, dertleşelim, şunu yapalım… ‘Bak ben paşaları hapishaneden çıkardım, bu normalleşmenin sonucudur.’ Hayır efendim, zaten çıkacak onlar. Boşuna aldılar o insanları. Ya Adli Tıp kurumunun raporu var. Zaten bırakmak zorundasınız.

Hapishaneler tıka basa dolu. Türkiye’yi yarı açık cezaevine çevirdi bunlar. Kimse korkudan bir şey söyleyemiyor. Ülkeyi bu bataklığa sürükleyen birisi bu ülkenin sorunları çözemez. O kendi sorunlarını çözmek istiyor” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, "Siz Özgür Bey’e çok mu kızgınsınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Yok, hayır. Başarılı bir grup başkanvekiliydi" dedi.

"Başarılı bir genel başkan değil mi?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Daha yeni genel başkan. Umarım tüm bunların farkına varır” ifadelerini kullandı.