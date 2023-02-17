Kılıçdaroğlu:18 Haziran'da sandık başına gidilecek. YSK’nın seçimi erteleme yetkisi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk yazarı Bülent Aydemir’e konuştu. “YSK, ‘Bu şartlarda sağlıklı seçim yapamayız’ derse kapısına kilit vurmak lazım” diyen Kılıçdaroğlu, toplanan yardım paralarının da denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

SEÇİM TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertelenmesi konusundaki tartışmalara da değindi. CHP lideri YSK’nın seçimi ertelemesi durumunda kapısına kilit vurulması gerektiğini savundu.

“YSK’NIN KAPISINA KİLİT VURMAK LAZIM”

Kılıçdaroğlu, “Parlamento çalışıyor zaten. Bir talebiniz varsa oraya getirin. Ancak kararı YSK üzerinden almayı planlıyorlarsa ve YSK, ‘Bu şartlarda sağlıklı seçim yapamayız’ derse kapısına kilit vurmak lazım. Bu teknolojik imkânlarla nasıl ‘Seçim yapamıyoruz’ dersin? Bugünün şartlarında telefonunuzdaki GPS sinyalinden anında yeriniz dahi belirleniyor. YSK böyle bir karar alırsa açık söylüyorum, bu, demokrasiye darbedir. Hukukun üstünlüğüne vurulmuş bir darbedir. Hiçbir hakim böyle bir kararın altına imza atmaz.” dedi.

“18 HAZİRANDA YAPILMALI”

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Seçim zamanında, 18 Haziran’da yapılacak. Önümüzde bunun için dört ay var. Eğer daha önce seçim yapmak istiyorsa yetkisini kullanıp Meclis’i feshetmesi gerekir. Daha önce biz 6 Nisan’dan önce yapılacak bir seçime sıcak bakıyoruz demiştik. 6 Nisan’da sandığı vatandaşın önüne koymaya varız demiştik.

‘SİNE-İ MİLLETE SICAK BAKMIYOR

Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun seçimi geri bırakabilmek için Anayasa’daki savaş hali hükmüne rağmen YSK’nın, ‘sağlıklı seçim yapamayız’ kararı alması durumunda sine-i millete dönme seçeneğine pek sıcak bakmadığını da aktardı. Kılıçdaroğlu bu konudaki soru üzerine şunları kaydetti: “Öyle bir şey olmaz. YSK, seçimi erteleyemez. Bunun için yetkisi yok. Seçim zamanında yapılacak.”

ALTILI MASA TOPLANTISI ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu, altılı masanın deprem nedeniyle ertelenen 13 Şubat’taki toplantısı ve cumhurbaşkanı adayının açıklanması takviminde bir değişiklik olup olmadığını sorusunu şöyle yanıtladı:

“Biliyorsunuz 13’ünde Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacaktık. Deprem nedeniyle erteledik; altı lider sahaya indi. Önümüzde günlerde Temel bey bir liderler turu yapabilir. Sonrasında toplanacağız.”

Ertelenen ‘altılı masa’ toplantısının önümüzdeki günlerde yapılabileceğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Sorunlar görüşülüp aşılır, problemler çözülür. Öyle büyük bir problemimiz yok” dedi.

ARINÇ “SEÇİM ERTELENSİN” DEDİ

BABACAN “SEÇİM ERTELEMENİN AFFI OLAMAZ” DEDİ

11 ili etkileyen depremler nedeniyle Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise seçim tarihinin ertelenmesini vurgulamıştı. Arınç, “Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmeli ve bu zaruretin nasıl aşılacağı konusunda onlarla istişare etmelidir. Anayasanın 78. maddesine konulacak bir fıkra, mevcut hükme ilaveten, adeta olağanüstü hal ilanındaki gerekçeye benzer şekilde deprem benzeri afetlerde de seçimlerin ertelenmesini hükme bağlayabilir. Şüphesiz anayasa hükmü olacağı için tüm partilerin ve milletvekillerinin nitelikli çoğunlukta uzlaşmaları gerekmektedir” demişti.

Arınç’ın açıklamasının ardından Babacan, “Anayasa çiğneme, tanımama gibi bir cesareti kimse kendinde görmesin. Çünkü hukuku, anayasayı çiğnemenin affı olmaz" dedi.

Babacan, “Diyorlar ki; ‘Seçimi konuşmanın şimdi zamanı değil’. Bu, tehlikeli bir söylem. Bir süre sonra bu söylem şuna kolayca evirilebilir: ‘Seçimin zamanı değil’. Evirip işi o noktaya getirebilirler. Asla. Anayasa hükümleri çok açık. Burası, Kurtuluş Savaşı’nın ortasında TBMM’yi işleten topraklar. Bu kadar teknolojinin ilerlediği, bu kadar adrese kayıtlı nüfus sisteminin olduğu, T.C. numarasıyla bütün vatandaşın kaydının bir şekilde bir yerlerde olduğu bir ülkede siz neyin bahanesini arıyorsunuz? Kurtuluş Savaşı’nın ortasında hukuk diyen, meclisi çalıştıran ülke afet zamanında ne hukuktan ne anayasadan sapmalı. Asla kimse buna cesaret etmesin. Anayasa çiğneme, tanımama gibi bir cesareti kimse kendinde görmesin. Çünkü hukuku, anayasayı çiğnemenin affı olmaz.” şeklinde konuştu.