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Kılıçdaroğlu'ndan Akşehir'e il olma sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Yörük Türkmen buluşmasında konuştu. CHP lideri, Akşehir'i il yapacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:06
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Kılıçdaroğlu'ndan Akşehir'e il olma sözü

Kılıçdaroğlu'ndan Akşehir'e il olma sözü
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ZİYA TEMİZKUL - ABDURRAHMAN KARA / KONYA / YENİÇAĞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşehir’de Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na Onur Konuğu olarak katıldı. Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen program için şehir dışından gelenlerle birlikte katılımcı sayısı yaklaşık 7 bin kişi olurken, dışarıda kalanların izleyebilmesi için salon dışına dev ekran kuruldu. Akşehir programına, daha önce büyük dedesi olduğunu açıkladığı Seyyit Mahmut Hayrani’nin türbesini ziyaret ederek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Akşehir ve şehir dışından gelen vatandaşlar çiçek vererek karşılarken bazı CHP Milletvekilleri ve Belediye Başkanları da kendisine eşlik etti. Batı Cephesi Karargahı Müzesi’ni ziyaret etti.

“AKŞEHİR İL OLACAK”

Müzenin önünde Kılıçdaroğlu’nu karşılayan kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından; “Akşehir il olsun” ve “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Halkı selamlayan CHP Genel Başkanı, daha sonra Nasreddin Hoca türbesini de ziyaret ederek burada da türbeye dair bilgi aldı ve dua etti. Salon programına katılmadan önce kısa süreliğine dinlenmek üzere Tarihi Küçük Ağa Konağı’na geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Arasta esnafıyla selamlaştı ve vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Burada da Akşehir’in il olması yönündeki beklentilerin aktarıldığı Kılıçdaroğlu; “İnşallah Akşehir il olacak. Akşehir daha iyi olacak.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; dinlenmesinin ardından, Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na Onur Konuğu olarak katılmak üzere Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’na geçti. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mersin Silifke yöresi halk oyunları gösterisinin ardından açılış konuşmasını, CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman gerçekleştirdi.

Programa Mersin’in Mut ilçesinden katılan bir kadın çiftçi, belediyeden aldığı teşvik sayesinde gerçekleştirdiği üretim konusunda bilgi verdi. Daha sonra sırasıyla Araştırmacı Yazar Yusuf Yavuz, Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, Türk Boyları Konfederasyonu Başkanı Durhasan Koca ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek birer konuşma yaptılar. Konuşmacılar Yörük Türkmen geleneklerini paylaşırken Başkan Muhittin Böcek, kendisinin de Yörük olduğunu ve çocukluk yıllarında kıl çadırda kaldığını, hayvan otlattığını ve bir Yörük çocuğu olarak Yörüklere sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Daha sonra programa Onur Konuğu olarak katılan ve son konuşmacı olarak söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına, Baba Ocağı olarak adlandırdığı Akşehir’de bulunmaktan büyük gurur duyduğunu paylaşarak başladı. Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Akşehir’e üçüncü gelişim. Gazi Mustafa Kemal’i düşünün; Samsun’a çıktı, Amasya’ya geldi, Erzurum’a gitti, Sivas Kongresi’ni topladı. Akşehir’e tam 22 kez gelip burada çalıştı. Diğerleri il, Milli Kurtuluş Savaşı’nın asıl karargâhı olan Akşehir neden il değil? Bizim kadim kültürümüzün yerleşkesi olan bir yeri neden il yapmayacağız? Yapacağız. Bu işin sağı solu yok, tarihi var. Milli Kurtuluş Savaşımızın kara kutusu Akşehir’dir. Sizden isteğim; asla moralinizi bozmayın. Sorunlarınızı biliyorum. Göçerlerin hiçbir sosyal güvenlik hakkı yok. Kocadığı zaman ne olacak? Emeklilik hakkı kazanması lazım. Unutmayın ki bu kardeşiniz tamamını yapacak. Kırsalda, yaylada çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Çocukların da eğitimsiz kalmamaları gerekir. Köyde de olsa yaylada da olsa eğitim almalarını sağlayacağız.”

tamamlaması sonrasında Yörük kıyafeti giydirilen ve üzerine “Kılıçdaroğlu” yazılmış bir kılıç hediye edilen Kemal Kılıçdaroğlu’na Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın da hediye takdiminin ardından Büyük Yörük Türkmen Buluşması sona erdi.

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Oğuzhan
28.01.2023 19:30
Gelişen kazalar il olmalı daha çok gelişir ve sanayileşmeye gider iş gücü artar. Ab ülkelerine bir bakın köyleri birletirip kaz yapıyorlar , ama büyük kazaar il oluyor ve gelişiyor .  
 
Gercek
28.01.2023 19:16
Ya Allah aşkına kılıçdaroğlu gercekten sen de Erdoğanlasiyorsun. Yapma  
 
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