Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar ailesine: Bu kadar siyasallaşmayın

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bayraktar ailesine seslendi. Bayraktar ailesine siyasallaşmamaları gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar ailesine: Bu kadar siyasallaşmayın

Editör: Serkan Talan

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykar Holding’in sahibi Bayraktar ailesine seslendi. Baykar Holding CEO’su Haluk Bayraktar’ın Teknofest paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle:

“Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş.”

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HALUK BAYRAKTAR NE DEMİŞTİ?

İstanbul’da başlayan Teknofest ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Baykar Holding CEO’su Haluk Bayraktar, “Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş” demişti.

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