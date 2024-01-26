Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a salvolar. ‘Türkiye'yi dünyanın mülteci kampına çevirdin!’

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere örnekler vererek cevapladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada:

Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse YAPTIN! Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil; sana ve sadık kaldığınız planınıza GEÇİT YOK!!

• Kılıçdaroğlu kazanırsa, İsveç'i Nato'ya alacak dedin, SEN ALDIN!

• Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kudüs düşer dedin, FİLİSTİN'e BOMBALAR YAĞIYOR!!

• Kılıçdaroğlu kazanırsa, faizleri arttırır, Nas var dedin, faizleri arttırdın, EKONOMİYİ BATIRDIN!!

• Kılıçdaroğlu kazanırsa, 15 Temmuz'u unutur dedin, B.A.E.'nin AYAĞINA GİTTİN!

• Türkiye'yi dünyanın mülteci kampına çevirdin!” ifadelerini kullandı.