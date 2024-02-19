Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt. CHP’lilere ‘Alternatifsiz değilsiniz’ demişti

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lilere 'Alterrnatifsiz değilsiniz' diye seslenen Erdoğan’a, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yanıt verdi.

Erdoğan, CHP’lilere şöyle seslenmişti:

Klııçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sen CHP’lilere seslenmişsin Recep Tayyip Erdoğan, ben ise; Açlık sınırının altındaki asgari ücretliye, atanamayan öğretmenlere, geçinemeyen, torununa mahçup bakan emekliye, umutsuz gençlerimize, mutsuz anne babalara, ürünü harmanda kalan çiftçimize, geçinemeyen memurumuza, işçimize esnafımıza. 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum; 5'li çeteler eliyle hayatınızı çalmış, ahlaksızlığı, yolsuzluğu kurumsallaştırmış, faiz lobilerine ülkeyi teslim etmiş, vatan sevgisi olmayan, iktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Erdoğan’a mecbur değilsiniz! Umutsuz olmayın…"