Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti ile ittifak açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

İTTİFAK BİTTİ

İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin olarak bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti.

"7 milyon 600 bin çocuğumuz dengeli beslenmiyor. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracak olan siyasal iktidar ama bunu yapmıyor. Birleşmiş Milletlerin 2023 raporu var. O raporda 2 milyona yakın çocuk yetersiz beslenme sebebiyle bodurluk sorunu yaşıyor. Saray bunu biliyor mu acaba?

Çocukları okula aç gönderen annelerin dramını bunlar görüyorlar mı? Özellikle son 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığı milli olma vasfını yitirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemini çağdaşlıktan çıkararak ideolojik bir çatışma alanına döndürdü. Liyakatsizliği kurumsallaştırdılar.

Öğretmenler zorda, çocuklar yeterince beslenemiyor. Tasarruf diye çocukların boğazından kesiyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIĞI

CHP lideri, Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını açıklayacak olması konusunda ise "E gayet güzel arkadaşlar, burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır" diye konuştu.

İMAMOĞLU: İTTİFAK GEREKLİ

Dünkü sayın sözcünün (İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu) açıklamalarını takip ettim. İttifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin gerekli olduğunu söylüyorum. Dünkü yapılan tarifte müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Bunu zamanla göreceğiz.