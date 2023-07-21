Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e bir dava daha

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya fenomeni Jahrein’e bir hakaret davası daha açacaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu’ndan Jahrein’e bir dava daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jahrein lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç hakkında bir hakaret davası daha açacaklarını belirtti.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Saldırganlık ve hakaret yoluyla istediklerini elde edebileceğini ve insanları sindirebileceğini düşünen, eleştiri ve hakaret ayrımını yapamayan, gün geçtikçe bayağılaşan, hedef aldığı kişilere yönelik olarak yaptığı hakaret kapsamlı yakıştırmalar ile kendisini tasvir ettiğinin ayrımına varamayan, Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli kişi hakkında; Bugünkü ahlaksız hakaretleri nedeniyle de derhal tazminat davası açacağız! Öncekilerde de olduğu üzere, elde edilecek tazminat miktarı öğrencilere burs olarak dağıtılmak üzere... Ayrıca, hakaret suçundan suç duyurusunda bulunacağız.. Densizliklerin hesabını mutlaka soracağız.."

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