Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi: Mücadele ederek hem tek adam rejiminden kurtulacağız

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kayyum atanan Tunceli Belediyesi önünde arbede! Polis belediye binasına girdi

Kayyum kararı sonrası Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız! Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur! Tıpkı öncekiler gibi, bugün de Tunceli ve Ovacık Belediyeleri’ne atanan kayyumları tarihe gömeceğiz! Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız.