Kılıçdaroğlu'ndan kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan'da deniz kazası geçiren Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti.

KAYNAK: ANKA
Kılıçdaroğlu'ndan kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin İstanbul Şişli’de tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti, Sabancı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın Leros Adası’nda bot kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı'yı Şişli'de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’na; Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

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SABANCI ÇİFTİNE NE OLDU?

Yunanistan'da kiraladıkları Latiko adlı yatlarıyla Leros Adası açıklarında tatil yapan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos’ta akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarpmıştı.

Ağır yaralanan çifti, yakınlarından geçen teknedekiler kurtarıp hastaneye kaldırmıştı. Kazada çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ise yara almadan kurtulmuştu.

Yunanistan’daki ilk müdahalenin ardından çift, önce Bodrum’a ardından İstanbul Amerikan Hastanesi’ne nakledilmişlerdi. Kazanın ardından 3 operasyon geçiren ve yoğun bakımda tutulan Ali Sabancı’nın uyandırıldığını ve ailesiyle görüştüğünü de dün Patronlar Dünyası ilk kez kamuoyuna duyurmuştu.

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