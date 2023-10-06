Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edilen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti. Tele1 televizyonuna gelen Kılıçdaroğlu, Yanardağ'a "Hapse giren ilk gazeteci siz değilsiniz, bu gidişle sonuncusu da olmayacaksınız" dedi.

Tele1'in aktardığına göre; ziyarette konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir. Dolayısıyla o ülkeye huzur gelmiş olur. Farklı düşüncelere tahammül etmek ise siyaset kurumunun temel görevlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de otoriter bir yönetimin olduğunu ve demokratik söylemlerin bu rejimi rahatsız ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten bizler veya sizler de, ülkesini düşünen sağduyulu aydınlar onlar rahatsız olsunlar diye konuşuyorlar. Bunun doğal olarak bir bedeli oluyor. Doğal olarak diyorum aslında olmaması gerekiyor. Ama bu rejimlerde karşımıza çıkıyor. Bu ülkenin aydınları, bu ülkenin yazarları, çizerleri, sanatçıları, bir şekliyle cezalandırılıyor. Kendi düşündükleri dünyaya hizmet etmedikleri için. Oysa aydınlar toplumu aydınlatan, toplumun öncüleridir. Dolayısıyla onların düşüncelerine her zaman her ortamda saygı duymak gerekiyor."