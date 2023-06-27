Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."

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