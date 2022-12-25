﻿Kılıçdaroğlu’ndan Noel mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her yıl 25 Aralık’ta İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı olan Noel Bayramı’nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:
“Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı’nı kutluyor; çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum”
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