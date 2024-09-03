Kılıçdaroğlu’ndan olay açıklamalar: Akşener kumar masası dediği Altılı Masa'ya niçin geri döndü?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan ve seçimden mağlup ayrılan Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a adaylık şansı vermediği iddialarını yalanladı.

Hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı adaylığı talebi olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, adaylığına ilişkin, “Ben Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağım’ demedim. Böyle bir cümle hiç kullanmadım. Karar Altılı Masa’da hep oy birliğiyle alındı. Bu kadar. Çok net değil mi? Aslında her şey çok net” ifadelerini kullandı.

"28 MAYIS SEÇİMLERİNDE EKSİĞİMİZ OLABİLİR"

28 Mayıs seçimlerine dair öz eleştiri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Eksiğimiz olabilir ama yaptığımız bir hata yok zaten. Çalıştık. Hem de çok çalıştık. Eksiğimiz olabilir. Birinci eksiğimiz videoları ciddiye almamak. Belki olayı baştan ciddiye alıp biraz daha geniş kitlelere, bunların sahte olduğunu anlatabilseydik daha iyi olurdu. Bu bizim için bir hata olabilir, eksiklik de olabilir. İkincisi, 'Nerede hata yaptık?' diye düşünüyorum. Hatamız yok aslında” diye konuştu.

AKŞENER'E BOMBA SÖZLER

Eski ittifak ortağı İYİ Parti eski lideri Meral Akşener hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, Akşener’in ‘ben bu adaylığı bilmiyordum’ tarzında açıklamalarına da değindi.

“Bir özel bir tartışma zemini yaratmak istemiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, Akşener’in açıklamalarının aksini söyleyerek,”Az önce söyledim. Biz Altılı Masa’da oy birliğiyle karar aldık. Süreci enfekte eden Meral Hanım'ın kalkması ve sonra dönmesiydi. Şu soruyu Meral Hanım'a sormanızı isterim; Altılı Masa'dan niçin kalktı? ‘Kumar Masası’ dediği Altılı Masa'ya niçin döndü?” diye sordu.