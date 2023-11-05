Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik: Atatürk'ün emanetini onurla taşıdım

38. Olağan Kurultayı'nda CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Özgür Özel'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik: Atatürk'ün emanetini onurla taşıdım

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan seçimde CHP’nin 8'nci Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i sosyal medya hesabından tebrik etti.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur oy kullanma işleminin devam ettiği sırada kurultay salonundan kendisini bekleyen aracına binerek ayrılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun evine geçtiği açıklanmıştı.

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