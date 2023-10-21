Kılıçdaroğlu'ndan partisine ittifak talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kurmaylarını uyardı: “İttifak tartışmalarına girmeyin, kendi başımıza seçime giriyormuşuz gibi çalışın” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan partisine ittifak talimatı

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Cumhuriyet’in haberine göre Suriye tezkeresine "hayır" diyen CHP'yi, İYİ Parti’nin sert bir dille eleştirmesinden sonra parti içinde ittifak tartışmaları yeniden alevlendi. Konunun Kılıçdaroğlu’nun bir süredir partinin milletvekilleri ve örgütleriyle yaptığı yerel seçim gündemli buluşmalara da yansıdığı belirtiliyor. Partide kimi vekillerin CHP’nin İyi Parti ile ittifaksız yola devam etmesini önerdiği belirtilirken kimilerinin de başarı için ittifak gerektiğini vurguladığı aktarılıyor.

İddialara göre partinin mevcut yönetimi, “Muhalefet kendi içinde yıkıcı olmasın, birbirini hedef almasın, mücadelesi iktidarla olsun” görüşünü savunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun ise partililere “İttifak varmış, yokmuş, bu tartışmalara girmeyin. Bunlarla ilgili demeç vermeyin. Siz kendi başımıza seçime giriyormuşuz gibi çalışın” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Partiler genel anlamda bir ittifak olmasa bile aday, seçmen ve taban bazında ittifaklar olabileceğini söylüyor.

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