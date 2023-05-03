Kılıçdaroğlu'nun beğendiği paylaşım dikkat çekti: Bakan Nebati mi? Bilge Yılmaz mı?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İYİ Parti İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın karşılaştırdığı bir paylaşımı beğendi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

'İYİ Haber' isimli bir sosyal medya hesabı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İYİ Parti İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın karşılaştıran bir paylaşımda bulunarak, "Nureddin Nebati mi, Bilge Yılmaz mı?' diye sordu.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımı beğenmesi dikkati çekti.

BİLGE YILMAZ’IN KABİNEDE ADI GEÇİYOR

Millet İttifakı'nın oluşturacağı kabinede ismi geçenler arasında Bilge Yılmaz da bulunuyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Hazine Bakanlığı' ve 'Maliye Bakanlığı' olarak ikiye ayrılması bekleniyor. Bilge Yılmaz'ın bu bakanlıklardan birisinde görev alacağı iddia ediliyor.

Öte yandan Akşener, Kırıkkale mitinginde Bilge Yılmaz için "İnşallah ekonomimizi yönetecek" ifadelerini kullanmıştı.