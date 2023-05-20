Kılıçdaroğlu’nun birinci çıktığı Prag’da Egemen Bağış operasyonu

Yurtdışında oy verme işlemleri bugün başlamasına rağmen pek çok büyükelçilik halen, yurtdışında ikamet eden seçmene bilgilendirme mesajı ya da e-postası göndermedi.

Elçiliklere durumu soran yurttaşlar ise “YSK talimatlarına uyuyoruz” yanıtını aldı. Egemen Bağış’ın büyükelçiliğini yaptığı Prag’da seçmenlere bilgi vermeyen elçilikler arasında yer alıyor.

Oy pusulaları önceki gün elçiliklere teslim edildi. Cumhuriyet'in haberine göre elçilik personeli, e-posta için Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’a sorduğunda kendisinin e-posta gönderilmemesi yönünde sert bir uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Prag’da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 86.6, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 7.7 oy aldı.