Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye dönüş iddiası ortalığı karıştırdı. Anket sonuçlarından bakın kim çıktı!

CHP’nin 38. Olağanüstü Kurultay’ı tartışılmaya devam ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun “Mutlak Butlan” kararı ile partiye geçme ihtimali bulunurken, Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde böyle bir karar çıkması halinde partinin başına geçeceğini belirtmişti. CHP’li kesimlerden ise Kılıçdaroğlu'na yoğun tepkiler geliyor.

Parti içinde tartışmalar devam ederken, Gündemar Araştırma, 60 ilde gerçekleştirdiği anket çalışmasında konuyla ilgili halkın nabzını yokladı.

Gündemar Araştırma Şirketi, vatandaşlara, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığına dönüp dönmemesi sorusunu yöneltti.

“CHP SEÇMENİ ÖZGÜR ÖZEL DEDİ”

CHP seçmeninin yüzde 80'i, "Hayır Özgür Özel devam etmeli" derken Yüzde 13’ü ise 'Geri dönsün' yanıtını verdi. Kararsızların oy oranı ise yüzde 7 kaldı.

Diğer parti seçmenlerinden ise. MHP'li seçmenlerin yüzde 44'ü Kılıçdaroğlu'nun dönmesini istedi. AKP’li seçmenlerde ise Kılıçdaroğlu geri dönsün diyenlerin oranı yüzde 28 oldu.