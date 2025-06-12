Kılıçdaroğlu’nun ne yapacağı ortaya çıktı! Kurultay iptali davasında flaş iddia

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2023 yılının kasım ayında gerçekleştirdiği kurultayda Özgür Özel 812 oyla, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, CHP’de gerçekleşen 38. Olağan Kurultay’ın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

38. Olağan Kurultay’a ile ilgili açılan iptal davasının ikinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü ve dava 30 Haziran tarihine kadar ertelendi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1’den Yılmaz Polat’a açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ‘Duruşmaya katılıp ifade verecek misiniz?’ sorusuna yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam’ ifadelerini kullandı.

"30 HAZİRAN’DA DURUŞMAYA KATILMAYACAĞINI ANLADIM"

Polat'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun birkaç kez tekrarladığı cümlesinden ‘30 Haziran’da duruşmaya katılmayacağını’ anladım.

Büyük olasılıkla duruşmaya katılmayacak.

‘Sonrasında ne olabileceğini’ soruyorum. Cevabı kısa oluyor.

‘Olasılıklar üzerine yorum yapmanın doğru olmayacağını’ söyledi.

Kelimeleri seçerek, dikkatli kullandı.

Şüphesiz her olasılık üzerine bir cevabı vardı. Belli ki her ihtimali değerlendirip üzerlerinde çalışıyordu.

Satır aralarında ‘ima’ ediyordu ama tartışmaya yol açmamak için hiç birine girmedi, ‘sessiz’ kalmayı tercih etti.

Daha önce sosyal medya hesabından yayınladığı ‘Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur’ başlıklı hatırlatmasını yaptı.

"CHP ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ GİBİDİR"

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sık sık ‘CHP Anayasanın ilk dört maddesi gibidir’ dedi.

Son günlerde ‘CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir görüşmeniz oldu mu?’ diye sordum.

En son Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze töreninde bir araya geldik’ dedi.

Özel’le geçen yıl Eylül ayında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde akşam yemeğinde buluştuğunu hatıtlattı.

30 Haziran’da gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde olacak.

Sanırım ‘Kılıçdaroğlu ne yapacak?’ sorusunun cevabını verebildim."