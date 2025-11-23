CHP'ye yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmaları devam ederken partinin kurultay ve kongrelerinin de iptali için yargı baskısı sürüyor.

Kurultay davasında öne çıkan isim ise CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalar ile mevcut yönetime muhalefet ettiği değerlendirirken son gündemlere ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, X sosyal medya hesabında yayımladığı videoda önce yolsuzluk vurgusu yaptı ve “CHP arınmalı” mesajı verdi. Mesajın tam da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a karşı başlatılan soruşturmayla aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, TBMM'de kurulan komisyondan, İmralı Adası'nda tutuklu terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'a bir heyetin gitmesi yönünde karar çıkarken CHP, heyete üye vermeme yönünde karar vermesine karşı da mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine bu sürece dahil olun, önde gidin ve risk alın mesajını paylaştı.

HANGİ VEKİLLER PAYLAŞIMA DESTEK VERDİ?

Parti içinde Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve açıktan destek veren vekillerden de paylaşıma destek verdi.

Paylaşımı X hesaplarından yeniden paylaşım yapan vekiller Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen ve Deniz Demir oldu.

Aynı vekillerin yakın zamanda, iktidar medyası TGRT Haber'in servis ettiği CHP yönetimine yönelik paylaşılan mektubun imzacıları olduğu da biliniyor.

Mektupta vekiller, "partinin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzat tutmak" ifadesi ile bazı başlıkları gündem etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN MASASINDA HANGİ KİTAPLAR VARDI?

Öte yandan paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu'nun masasında yer alan kitaplar ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki kitaplar

Masasında yer alan kitaplar şöyle:

Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet - Kemal Kılıçdaroğlu

72 Millete Yunusça Bakmak - Yusuf Benli

Orta Doğu Jeopolitiği - Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Mehlika Özlem Ultan