CHP bir yandan yargılamalarla bir yandan da TBMM’deki süreç komisyonundaki tavrı nedeniyle iktidar bloğu ve yandaşlar tarafından hedef haline getirilirken, bir süredir sessizliğini koruyan partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu, X sosyal medya hesabında yayımladığı videoda önce yolsuzluk vurgusu yaptı ve “CHP arınmalı” mesajı verdi. Mesajın tam da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a karşı başlatılan soruşturmayla aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

DAVALAR SÜRERKEN YOLSUZLUK VURGUSU

İşte konuşmanın “arınma”yla ilgili kısmı

“Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır. “

‘SÜRECİN İÇİNDE OLMAK ZORUNDASINIZ’

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ikinci kısmı ise “sürece” ilişkindi. İktidarın kullandığı “Terörsüz Türkiye” ifadelerini kullanmasa da Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine bu sürece dahil olun, önde gidin ve risk alın mesajını kamuoyu huzurunda verdi.

“CHP devlete istikamet çizer” diyen eski CHP genel başkanı şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyet Devletinin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz sıkışıklığa gelemez. CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin Ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir.

Tarih önünde aziz milletimizle hak hukuk ve adalet yürüyüşüne devam edeceğiz."