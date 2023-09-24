Kılık değiştirip kahvehaneye sızan polis, kumarı belgeledi

Adana polisi kılık değiştirip kahvehaneye girerek, kumar oynandığını belgeleyip baskın yaptı.

KAYNAK: İHA
Kılık değiştirip kahvehaneye sızan polis, kumarı belgeledi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı kumar oynatıldığı belirlenen 28 ayrı iş yerini tespit edip, farklı tarihlerde operasyon düzenledi.

Polis, operasyon çerçevesinde Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’ndeki kıraathaneye, ‘oyuncu’ kılığında girdi. Polis baskınlarına karşı 3 ayrı çelik kapı ve gözcü yerleştirilen kıraathanede delil toplayan polis, dışarıda bekleyen ekibe haber verdi. İçeri giren ekipler, kumar oynayan ve oynatanlara suçüstü yaptı.

Operasyonlarda kumar oynarken suçüstü yakalanan 56 kişiye toplam 227 bin 80 lira para cezası uygulanırken, 30 iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

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