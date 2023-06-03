Kilis Belediyesinden çevre dostu yatırım

Kilis Belediyesi güneş enerjisi santrali projesi için imza töreni gerçekleştirdi.

Kilis Belediyesinden çevre dostu yatırım

İHA’nın haberine göre, Kilis Belediyesince 119 bin metrekare alan üzerine kurulacak "Güneş Enerjisi Santrali Projesi"nin imza töreni gerçekleştirildi.

Proje tamamlanmasının ardından belediye enerji giderlerinin %82’sini güneş enerjisinden sağlamış olacak. 10 yıl sonra ise tesisin işletmesi ve mülkiyeti tamamen belediyeye devredilecek.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘‘Enerjisinde tasarruflu, yatırımında verimli ve hizmetinde kaliteli bir Kilis için, bugün çok büyük bir öneme sahip 7MWe Güneş Enerjisi Santrali Projesi’nin imza törenini gerçekleştirdik.

119.000 m2 arazi üzerine inşa edeceğimiz bu santralle birlikte ciddi miktarda tasarruf sağlarken, aynı zamanda belediye enerji giderlerimizin %82’sini güneş enerjisinden sağlamış olacağız. Günümüz dünyasının en dikkat edilmesi gereken konularından biri olan, enerji kaynaklarının verimli kullanılması adına gerçekleştirilecek bu proje, tamamlandığında fotovoltaik paneller aracılığıyla güneş enerjisinden elektrik üreten dev bir tesis olacak ve 170.000.000 TL’ye mâl olacaktır.

10 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile ihale edilen tesisimizin, bütün yapım ve işletme giderleri yüklenici firmaya ait olacak olup tesis faaliyete geçtiği andan itibaren 10 yıl süreyle %12,5’luk kısmı belediyemize pay edilecektir. 10 yıl sonra ise tesisin işletmesi ve mülkiyeti tamamen belediyemize devredilecektir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha temiz bir çevre ve en önemlisi kendi kendine yetebilen ve enerjisini kendisi üretebilen bir Kilis Belediyesi bırakabilmek adına çok yakın zamanda temelini de atacağımız bu proje şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.

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