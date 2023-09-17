Kilis'te 7 aylık Bayram maganda kurşununa kurban gitti

Asker eğlenceleri, düğün ve çeyiz törenlerinde magandalar can almaya devam ediyor.

Son olarak Kilis'te bir çeyiz töreninde 7 aylık bebek maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31) yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a (5) isabet etti.

7 AYLIK BEBEK HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TÜFEĞİ ATEŞLEYEN ŞAHIŞ EMNİYETTE

Bayram Mert'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekiplerinin, tüfeği ateşlediğini belirleyerek gözaltına aldığı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.