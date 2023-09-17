Kilis'te 7 aylık Bayram maganda kurşununa kurban gitti

Kilis'te, çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu maganda kurşunu isabet eden 7 aylık Bayram Mert hayatını kaybetti. Bebeğin annesinin de aralarında olduğu yaralı 3 kişinin tedavisinin yapıldığı belirtildi.

Kilis'te 7 aylık Bayram maganda kurşununa kurban gitti

Asker eğlenceleri, düğün ve çeyiz törenlerinde magandalar can almaya devam ediyor.

Son olarak Kilis'te bir çeyiz töreninde 7 aylık bebek maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31) yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a (5) isabet etti.

screenshot-15.jpg

7 AYLIK BEBEK HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TÜFEĞİ ATEŞLEYEN ŞAHIŞ EMNİYETTE

Bayram Mert'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekiplerinin, tüfeği ateşlediğini belirleyerek gözaltına aldığı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

screenshot-18.jpg

screenshot-13.jpg

Öne Çıkanlar
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Son Haberler
Ordu’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Güncel
Ordu’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel programının konuklarını duyurdu Güncel
Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel programının konuklarını duyurdu
Set aşıkları evlilik için ilk adımı attı. Rolleri gerçek oluyor Magazin
Set aşıkları evlilik için ilk adımı attı. Rolleri gerçek oluyor
Ağrı’da dereye giren genç boğuldu Güncel
Ağrı’da dereye giren genç boğuldu
İsmail Kartal'dan 5 değişiklik Spor
İsmail Kartal'dan 5 değişiklik
İlkokullarda yeni sistemin detayları belli oldu. Sınavlar kaldırılmıştı Güncel
İlkokullarda yeni sistemin detayları belli oldu. Sınavlar kaldırılmıştı
Sudan’da 18 katlı petrol şirketi kulesi alev alev yandı Dünya
Sudan’da 18 katlı petrol şirketi kulesi alev alev yandı