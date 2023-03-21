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Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü!

Kilis'te Osmanlı Devleti döneminde yapıldığı tahmin edilen ve Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan caminin duvarı çöktü.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:54
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Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü!

Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü!
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Kilis Hakverdi Mahallesi'nde bulunan ve 1500'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Akcurun Cami'nin güneyindeki duvarı çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alan ve kullanılmayan caminin enkazında ise ilk bilgilere göre kimsenin bulunmadığı belirtildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Bir motosikletin enkaz altında kaldığı olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye yönlendirilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

SOKAK, ULAŞIMA KAPATILDI

Ara sokağa taşan enkaz nedeniyle, geçici olarak sokak ulaşıma kapatıldı. (Gerçekgündem)

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