Kilis'te bıçaklı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

Kilis'teki bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Kilis'te bıçaklı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

Şıh Mehmet Mahallesi Alp Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çalışan Suriyeli kardeşler S.H. ve V.H. ile aynı iş yerinde çalışan Suriyeli A.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

A.M'nin amcasının oğlu M.M'nin de karıştığı tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.M, S.H. ve V.H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.H. ve V.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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