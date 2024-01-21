Kilis’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözalrına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 84 kilo 660 gram toz kimyasal madde, 4 kilo 600 gram sıvı kimyasal madde, 4 gram extacy tozu, 1,12 gram esrar, 465 adet captagon, 4 adet sentetik ecza, 1 adet extacy,1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına 21 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.