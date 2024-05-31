Kilis’te hububatta yüksek rekolte bekleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Kilis'te toplam 1 milyon dekar bölgede tarımsal faaliyetinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kentin en önemli geçim kaynakları arasında olan hububat ürünleri olduğunu ifade eden Küçük, "Son yıllarda Bakanlığımızın tarımsal üretimin arttırılması, kırsal alanların tarıma kazandırılması için uyguladığı projelerle tarım alanlarının ekiminde artış görülmektedir. Bu artış çiftçimizin de yüzünü güldürmektedir. Dağıttığımız tohumlar ve yaptığımız faaliyetlerle de üretimin arttırılmasını hedeflemekteyiz.” dedi.

Küçük, bu yıl yağış miktarının artmasıyla rekoltenin 2023’e kıyasla artığını, 2023’te dekar başına 300 kilogram olan hububat verimi 2024’te 400 kilogramı geçtiğini söyledi.

Buğdayda rekoltenin 2023’te toplamda 58 bin ton civarlarında olduğunu 2024’te yağışların olumlu etkisiyle rekoltenin 65 bin ton civarlarında olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Küçük, Arpada 2023’te 16 bin ton olan rekoltenin bu yıl 20 bin civarında olmasını beklediklerini belirtti.