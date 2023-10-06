Kilis'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Kilis’te, polis ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Kilis'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD terör örgütün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile irtibatlı 3 kişiyi belirledi. Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından ismi açıklanmayan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 73 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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