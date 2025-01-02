Kilis’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Kilis’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kilis'te silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi ve Yavuzlu Köyü'nde silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde 3 adrese baskın düzenlenerek arama yapıldı.

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Aramalarda 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 51 adet mühimmat, 50 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 63 adet 765 mm tabanca mühimmatı ve 3 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda O.D. (42) ve A.M. (73) isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan O.D. tutuklanırken, A.M. isim şahıs ise serbest bırakıldı.

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