Kilis’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi ve Yavuzlu Köyü'nde silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde 3 adrese baskın düzenlenerek arama yapıldı.
Aramalarda 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 51 adet mühimmat, 50 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 63 adet 765 mm tabanca mühimmatı ve 3 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda O.D. (42) ve A.M. (73) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan O.D. tutuklanırken, A.M. isim şahıs ise serbest bırakıldı.