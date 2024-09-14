Kilis'te komşuların kavgasında kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kilis'te komşuların kavgasında kan döküldü: 1'i ağır 3 yaralı

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Bilal Habeş Mahallesi Şorhabil Caddesi'nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.C., H.S. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan H.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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