Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar:1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar:1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis’te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda araç sürücüsü ölürken, yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Saldırı sonrası panik anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Kilis’te, merkez Atatürk Mahallesi‘nde saat 01.15 sıralarında park halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı esnasında araçta bulunan sürücü Ali İhsan Yitmez hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan A.B. ise ağır yaralandı. A.B’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaralanan kurşunların hedefi olan A.B. ve Ali İhsan Yitmez’in yere düşüşü görüldü.

Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

aw109860-03.jpg

aw109860-04.jpg

aw109860-05.jpg

Son Haberler
Burdur’da kombi alev aldı: 2’si engelli 3 kişi ölümden döndü Yaşam
Burdur’da kombi alev aldı: 2’si engelli 3 kişi ölümden döndü
Netanyahu: Mısır-Gazze sınır şeridi İsrail'in kontrolünde olmalı Dünya
Netanyahu: Mısır-Gazze sınır şeridi İsrail'in kontrolünde olmalı
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e dahil oluyor Dünya
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e dahil oluyor
Çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi; özel harekat polisleri ikna etti Yaşam
Çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi; özel harekat polisleri ikna etti
Rıdvan Dilmen'den flaş ‘Süper Kupa’ açıklaması: Erdoğan ile Büyükekşi'nin arasındaki konuşmayı paylaştı Gündem
Rıdvan Dilmen'den flaş ‘Süper Kupa’ açıklaması: Erdoğan ile Büyükekşi'nin arasındaki konuşmayı paylaştı
Kaza yapan alkollü sürücü, yardıma gelenlerden sigara istedi Yaşam
Kaza yapan alkollü sürücü, yardıma gelenlerden sigara istedi