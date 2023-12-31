Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar:1 ölü, 1 ağır yaralı

Kilis’te, merkez Atatürk Mahallesi‘nde saat 01.15 sıralarında park halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı esnasında araçta bulunan sürücü Ali İhsan Yitmez hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan A.B. ise ağır yaralandı. A.B’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaralanan kurşunların hedefi olan A.B. ve Ali İhsan Yitmez’in yere düşüşü görüldü.

Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.