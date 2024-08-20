Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde tespit edilen adreslere operasyon başlattı.

Kent genelinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve evde kenevir yetiştirmek için kurulan sera ele geçirilirken, 16 ayrı olayda 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 220 gram metamfetamin, 13 adet uyuşturucu hap, 4 kök kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti ve kullanmaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.